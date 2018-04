Bangladesh, Msf apre "l'ospedale sulla collina" per i Rohingya -4

Roma, 19 apr. - "Con le inondazioni e l'accumulo di acqua stagnante, è più probabile che si diffondano malattie trasmesse attraverso l'acqua o le zanzare per le condizioni di grave sovraffollamento e le pessime condizioni igienico-sanitarie nei campi", ha aggiunto Francesco Segoni.

Molte latrine sono state scavate in aree soggette a inondazioni e molti pozzi sono poco profondi, per questo c`è un alto rischio di contaminazione delle acque superficiali. I pozzi scavati da Msf a una profondità di oltre 150 metri, come quello che fornisce acqua all`ospedale sulla collina, non sono sufficienti a soddisfare il bisogno di acqua pulita di tutto il campo.