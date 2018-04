Bangladesh, Msf apre "l'ospedale sulla collina" per i Rohingya -3

Roma, 19 apr. - "Nel nuovo ospedale possiamo anche trattare malattie croniche come il diabete, l'ipertensione, la broncopneumopatia cronica ostruttiva e l'asma, che costituiscono la principale causa di morte tra gli adulti - ha detto Francesco Segoni, coordinatore dell'emergenza di Msf a Cox's Bazar - è importante per i pazienti con malattie croniche avere accesso all'assistenza sanitaria secondaria, in modo che possano essere ricoverati quando ne hanno bisogno".

L'ospedale, che si aggiunge ad altre due strutture aperte da Msf alla fine di marzo e all'inizio di aprile per offrire un accesso più ampio all'assistenza medica secondaria nel distretto di Cox's Bazar, potrà anche gestire epidemie di colera o epatite E, molto comuni durante la stagione delle piogge. (Segue)