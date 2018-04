Bangladesh, Msf apre "l'ospedale sulla collina" per i Rohingya -2

Roma, 19 apr. - L`ospedale ha una capacità di 100 posti letto. Ogni edificio è costituito da una struttura metallica montata su una lastra di cemento. Il complesso è dotato di un pronto soccorso, un`unità di terapia intensiva, un laboratorio analisi, reparti per adulti e bambini, un reparto maternità con unità di cura neo-natale, un'unità di isolamento per pazienti con malattie infettive e un centro nutrizionale terapeutico intensivo per bambini gravemente malnutriti, al momento pochi ma potrebbero aumentare durante la stagione dei monsoni.

Nell`ospedale le équipe di MSF saranno in grado di trattare problemi di salute comuni nei campi rifugiati, come infezioni respiratorie e diarree. Potranno trattare casi di emergenza, come vittime di violenza sessuale, pazienti con ferite traumatologiche o difficoltà respiratorie. Quando sarà necessario un intervento chirurgico, i pazienti verranno stabilizzati e poi trasferiti in un ospedale dotato di sala operatoria. L`ospedale offre un`ampia gamma di servizi medici e consulenze anche per la pianificazione familiare. (Segue)