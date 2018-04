Bangladesh, Msf apre "l'ospedale sulla collina" per i Rohingya

Roma, 19 apr. - Medici Senza Frontiere (Msf) ha aperto un nuovo ospedale nel cuore del campo di Kutupalong-Balukhali dove hanno trovato riparo circa 700.000 rifugiati Rohingya in Bangladesh. La struttura sorge su una delle tante colline che formano il paesaggio di Cox's Bazar e per questo è stato chiamato "L'ospedale sulla collina".

I lavori di costruzione sono cominciati a inizio febbraio e si sono conclusi in soli due mesi perché bisognava procedere in fretta, si precisa in un comunicato. Con l'inizio della stagione dei monsoni sarà estremamente difficile garantire l'accesso alle cure mediche nei campi e serviva una struttura semi-permanente per fornire la migliore risposta all`emergenza, scaturita dopo la fuga di massa di Rohingya dalle violenze in Myanmar, iniziata lo scorso 25 agosto.(Segue)