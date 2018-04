Tlc, Invitalia: via III bando fibra in Puglia, Calabria, Sardegna

Roma, 19 apr. - Via libera al il terzo bando di gara per la costruzione della rete pubblica per la banda ultra larga in Puglia, Calabria e Sardegna, con uno stanziamento pubblico di 103 milioni di euro. Sono oltre 378mila i cittadini interessati dagli interventi previsti e più di 296mila le unità immobiliari negli 882 comuni coinvolti. Il bando, spiega Invitalia, come i precedenti del 3 giugno e dell`8 agosto 2016 (i cui cantieri sono già aperti), prevede due fasi, la fase di prequalifica, nella quale gli operatori economici interessati devono fornire informazioni in riferimento ai requisiti di partecipazione e sulle infrastrutture che intendono riutilizzare; la fase di offerta, riservata ai concorrenti prequalificati.

Oggetto del bando è la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione in modalità wholesale di una rete passiva ed attiva di accesso, che consenta di fornire servizi agli utenti finali a 100Mbps in download e 50Mbps in upload per almeno il 70% delle unità immobiliari nel Cluster C e di almeno 30Mbps in download e 15 Mbps in upload per le restanti unità immobiliari del Cluster C e per quelle del Cluster D. La rete sarà data in concessione per 20 anni e rimarrà di proprietà pubblica. Con questo bando, spiega Invitalia, si completa l`avvio del "Piano Aree Bianche" che ha già visto l`aggiudicazione delle prime due gare.