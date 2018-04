Alfano annuncia protesta formale su proposta di legge austriaca

Roma, 19 apr. - "Il progetto di legge austriaco sulla protezione consolare per gli altoatesini di lingua tedesca e ladina si configura come assolutamente non conforme alle norme Ue in materia di cittadinanza europea e in materia consolare e del tutto contrario al diritto internazionale, oltre ad essere assolutamente non in linea con la collaborazione che dovrebbe esistere tra Paesi europei. Per tale ragione, già ieri, abbiamo dato mandato all`ambasciatore d`Italia a Vienna di presentare una formale protesta al governo austriaco, basata su puntuali elementi di diritto, sul suddetto disegno di legge". Così il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, in una nota.

La proposta di legge trasmessa al parlamento austriaco dal governo prevede che i cittadini altoatesini possano rivolgersi per la protezione consolare all'estero anche ai consolati austriaci.