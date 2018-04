Mosca: Londra se fiera sua storia, non può esser per diritti umani

Mosca, 19 apr. - "Siete fieri della vostra storia? Perchè o siete a favore dei diritti umani, o siete fieri della vostra storia". Così Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, si è rivolta ai diplomatici britannici a Mosca, in ascolto del tradizionale briefing del giovedì, dopo aver elencato una serie di pagine nere della storia britannica. "Sicuramente staranno là a sentire per poi riferire a Londra", ha detto Zakharova, dopo un lungo excursus con la lettura di documenti su omicidi e violenze varie perpetrate. In sala al briefing del giovedì anche alcuni reporter britannici, pronti a presentare nuove domande sul caso Skripal.

Al momento i rapporti tra Londra e Mosca sono al punto più basso di tutta la loro storia, tenendo conto che la storia delle relazioni internazionali russe iniziano proprio con i buoni rapporti tra Ivan il Terribile e la corona britannica.