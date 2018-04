Save the Children: arrivano piogge violente su campi Rohingya -3

Roma, 19 apr. - "Le agenzie umanitarie, delle Nazioni Unite e del governo, stanno lavorando da mesi giorno e notte per preparare le comunità locali ad affrontare l`emergenza e ora che si sono abbattute le prime piogge si stanno già mettendo in atto gli interventi necessari. I team di Save the Children sono pronti a fare tutto ciò che serve a Cox's Bazar per offrire alle famiglie Rohingya e alle comunità locali che le ospitano tutto il supporto di cui hanno bisogno", ha proseguito Daphnee Cook.

"Nei prossimi mesi saremo costretti ad assistere regolarmente a piogge violente che porteranno a ulteriori difficoltà, distruggeranno i rifugi delle persone, allagheranno le strade e renderanno estremamente difficile l'accesso ai campi. E se una tempesta violenta dovesse abbattersi sui campi, la situazione sarebbe a dir poco disastrosa. È quindi più che mai importante e urgente che la comunità internazionale rafforzi il proprio impegno e finanzi pienamente la risposta umanitaria prima che arrivi la parte peggiore della stagione dei monsoni. Chiediamo anche che le famiglie Rohingya più a rischio che vivono nelle aree maggiormente esposte a frane o inondazioni possano essere ricollocate in zone più sicure a Cox's Bazar", ha concluso Cook.