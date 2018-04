Save the Children: arrivano piogge violente su campi Rohingya -2

Roma, 19 apr. - "Il peggioramento del tempo è particolarmente minaccioso per i bambini, che saranno ancora più esposti al rischio di ritrovarsi separati dalle loro famiglie o da chi si sta prendendo cura di loro, o di ammalarsi gravemente per le condizioni climatiche - ha aggiunto Cook - c`è anche il rischio che diventi più difficile l`accesso a servizi vitali come le cliniche mediche, i centri per la nutrizione e gli spazi protetti per i bambini, che sono l`unico luogo tranquillo e felice per loro".

Save the Children negli scorsi mesi ha intensificato le operazioni preventive per affrontare la stagione dei monsoni, distribuendo kit di rinforzo per i rifugi più a rischio, migliorando le infrastrutture per la canalizzazione dell`acqua e dei ponti, rinforzando i versanti più scoscesi delle colline, e fornendo ai bambini un braccialetto di identificazione e istruzioni dettagliate su come ritrovare i propri familiari se dovessero perderli. L`Organizzazione ha anche rinforzato le postazioni mediche e gli spazi protetti per i bambini, e alcuni di questi servizi sono stati resi mobili perché possano raggiungere chi non può spostarsi a causa delle conseguenze dei rovesci. (Segue)