Save the Children: arrivano piogge violente su campi Rohingya

Roma, 19 apr. - All`inizio della temuta stagione dei monsoni, le prime piogge battenti stanno già cadendo su Cox`s Bazar e stanno peggiorando le già precarie condizioni nei campi profughi dove vivono quasi 800.000 Rohingya. Dopo le piogge di ieri, si legge in un comunicato stampa di Save the Children, oggi si è verificato un altro intenso rovescio, tipico, insieme agli uragani, della stagione pre-monsonica che precede i veri e propri monsoni attesi in Bangladesh tra maggio e giugno.

"Come temevamo, questo primo diluvio ha avuto gravi conseguenze nei campi, con le zone più basse che si sono immediatamente allagate rendendo difficoltoso l`accesso, il fango ha invaso molti spazi e si sono formate enormi pozze d`acqua - ha dichiarato Daphnee Cook, portavoce di Save the Children a Cox`s Bazar - queste piogge annunciato le enormi difficoltà che le famiglie Rohingya, che si sono rifugiate qui per fuggire da brutali violenze in Myanmar, dovranno affrontare. Non solo devono vivere in condizioni terribili in campi sovraffollati dove dipendono unicamente dalle razioni di cibo per la sopravvivenza, ma ora si trovano esposti anche alle tempeste, che provocano allagamenti e smottamenti, e a un`inevitabile escalation delle condizioni di disagio". (Segue)