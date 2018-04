Pari opportunità, Cgil-Cisl-Uil siglano accordo con R. Campania

Napoli, 19 apr. - Un accordo per rendere le politiche della Regione Campania "rosa" per promuovere azioni finalizzate al contrasto delle discriminazioni e che promuovano la parità di genere: è l'accordo siglato tra le referenti regionali di Cgil, Cisl e Uil Ileana Remini, Anna Letizia e Vera Buonomo e l'assessore regionale alle Pari opportunità Chiara Marciani. Quattro i temi di confronto tra i sindacati e la Regione per una Campania libera dalle discriminazioni: attività produttive e sviluppo, occupazione e mercato del lavoro, sanità e welfare. L'accordo prevede l'insediamento di una cabina di regia per il monitoraggio e l'elaborazione di iniziative condivise.

"Abbiamo segnato un punto fondamentale per lo sviluppo della Regione - hanno affermato le firmatarie - A partire da questo accordo vogliamo contribuire a sollecitare l'economia in questa direzione e indirizzarne gli interventi economici e progettuali. È a tutti noi chiaro quanto sia importante favorire le condizioni per l'occupazione femminile soprattutto volte a stimolare le politiche per il contrasto di genere e quanto esse siano funzionali a migliorare il grado di benessere e vivibilità soprattutto in un territorio come il nostro".