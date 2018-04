Aipb, Innocenzi: 2017 anno di crescita per il private banking

Milano, 19 apr. - Il 2017 "è stato un anno positivo e di crescita sia per il private banking che per l'associazione. Per la nostra industria i primi 9 mesi hanno fatto registrare un complessivo +3,9% nelle masse in gestione, vicino alla soglia degli 800 miliardi, ossia più di un terzo del Pil italiano". Lo ha dichiarato Fabio Innocenzi, presidente di Aipb, l`associazione italiana private banking, a margine dell'assemblea degli azionisti che ha approvato il bilancio per l`esercizio del 2017.

"Il settore è in piena evoluzione", ha proseguito Innocenzi "e sono certo che trarrà beneficio dall'applicazione della nuova normativa Mifid 2, che stimola gli operatori a un costante miglioramento nella qualità e nella trasparenza dei servizi offerti al cliente finale. Siamo anche consapevoli di poter ricoprire un ruolo per la crescita del Paese perché una corretta gestione del risparmio delle famiglie private può rappresentare una leva importante per il finanziamento dell`economia reale, nuovo ossigeno per lo sviluppo delle nostre eccellenze imprenditoriali".

Per quanto riguarda l'andamento del settore, i dati presentati oggi indicano che nei primi nove mesi del 2017 si conferma il trend di crescita del settore Private, che alla fine del terzo trimestre fa registrare un complessivo +3,9% da inizio anno e si avvicina, come indicato da Innocenzi, alla soglia degli 800 miliardi di euro in gestione.

Sempre oggi, l'assemblea di Aipb ha ratificato la cooptazione di cinque nuovi membri nel cda. Si tratta di Stefano Grassi - Banca Intermobiliare, Fabrizio Greco - Bper Banca, Federico Taddei - Ersel Sim, Angelo Viganò - Mediobanca Private Banking, Federico Vitto - Banca Monte dei Paschi di Siena. Nel corso dell`ultimo anno, il perimetro associativo di Aipb si è allargato con l`ingresso di 16 nuovi soci, tra cui Banca Patrimoni Sella, Cordusio Sim, Edmond de Rothschild, Allianz Bank, Banca Finnat Euramerica.