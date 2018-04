Editoria, Ceccherini presenta decima edizione di Bagnaia -2

Firenze, 19 apr. - Interverranno ancora una volta i numeri uno dei più prestigiosi quotidiani americani: il Direttore del The New York Times Dean Baquet, il Direttore del The Wall Street Journal Gerard Baker e il Direttore del The Washington Post Martin Baron. Oltre a loro ci saranno anche i responsabili news, a livello mondiale, delle maggiori piattaforme digitali: il Vice Presidente delle news di Google, Richard Gingras la direttrice News Products di Facebook Alex Hardiman e il Direttore Global Content Partnerships, News di Twitter Peter Greenberger.

Non mancheranno inoltre i vertici manageriali dei maggiori gruppi Usa, a partire dal The New York Times con il suo amministratore delegato Mark Thompson per proseguire con il ceo di NewsCorp, che edita tra le altre testate anche The Wall Street, Journal Robert Thomson fino ad arrivare a Jeff Bewkes, amministratore delegato del colosso mondiale dei media Time Warner, conglomerato a capo della Cnn.