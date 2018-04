Unipol, prima azienda in Italia per reputazione in finanza

Bologna, 19 apr. - Unipol è la prima azienda italiana per reputazione nel settore finanziario secondo la classifica 2018 Italy RepTrak diffusa oggi da Reputation Institute. Un traguardo importante - spiega in una nota il gruppo assicurativo che nel 2014 ha incorporato Fondiaria-Sai - in un settore che, negli ultimi anni, a causa delle crisi del comparto bancario, continua a indebolirsi. E' il secondo anno consecutivo che Unipol ottiene questo riconoscimento.

Il profilo reputazionale di Unipol si fonda prevalentemente sulle percezioni legate a prodotti/servizi, performance e innovazione: i prodotti sono considerati affidabili, la gestione sinistri tempestiva, l'assistenza al cliente alta e professionale. La solidità patrimoniale e le forti prospettive di crescita sono una garanzia per il futuro; la ricerca e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche sono considerati elemento distintivo grazie al know‐how consolidato in tema di telematica applicata al business assicurativo. (segue)