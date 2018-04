Siria, media: Isis accetta di lasciare sua enclave nel sud Damasco -2

Roma, 19 apr. - Secondo fonti citate dalla tv satellitare libanese vicina agli Hezbollah al Mayadeen, l'accordo prevede "l'uscita di tutti i combattenti di Daesh, del Fronte al Nusra (ex Qaeda) e di altre fazioni più piccole dalla Ghouta Occidentale". "I combattenti di Daesh - hanno spiegato le fonti usando l'acronimo arabo dell'Isis - che sono circa 1.220, lasceranno dalla cittadina di al Hajar al Assuad e dal campo al Yarmuk verso la provincia orientale", di Deir Ezzor, già in gran parte espugnata dai governativi nei mesi scorsi ad eccezioni di alcune zone prevalentemente desertiche ancora in mano agli uomini del califfato.

Per quanto riguarda gli ex qaedistai, "questi saranno trasferiti a Idlib", provincia Nord-occidentale ormai rimasta l'ultima fuori dal controllo di Damasco.