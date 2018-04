Francia, ferrovie, università, sanità: tutti contro Macron

Parigi, 19 apr. - Ferrovieri, personale ospedaliero, dipendenti della posta, funzionari pubblici, studenti: erano tutti in piazza oggi, fianco a fianco, convocati dai sindacati CGT e Solidaires, che auspicano una "convergenza di lotta" contro Emmanuel Macron.

In totale oggi su tutto il territorio francese erano previste 130 manifestazioni: a Marsiglia, secondo un calcolo dei media, hanno manifestato 5.700 persone (5.000 secondo la polizia, 65.000 secondo la CGT). "Il governo vuole privatizzare tutto, bisogna fermarlo", ha ammonito Olivier Mateu, numero uno della CGT del Bouches-du-Rhône, in testa al corteo marsigliese guidato da diverse centinaia di ferrovieri. Presente anche il leader della France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.

A Parigi, diverse migliaia di manifestanti hanno sfilato da Montparnasse in direzione della Place d'Italie, dietro a uno striscione con lo slogan: "Pubblico + privato + studenti, insieme, fermiamo la regressione sociale". In testa al corteo il segretario generale della CGT Philippe Martinez che ha chiesto al governo di "smetterla di prenderci per imbecilli e spiegarci cosa vuole davvero". (Segue)