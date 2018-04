Fmi, Lagarde: breakup gruppi tech?"Non credo sia risposta giusta"

Washington, 19 apr. - Il direttore generale del Fondo monetario internazionale non sembra credere che i giganti tecnologici come Facebook debbano essere costretti a ridurre le loro dimensioni per tutelare la concorrenza. "Non sono certa che un breakup di gruppi tech sia la risposta giusta. Molti asset sono intangibili, come si dividono?", ha detto Christine Lagarde.

Nella conferenza stampa con cui si sono aperti gli Spring Meetings del Fondo, Lagarde ha dovuto rispondere a una domanda che segue la prima testimonianza in assoluto del Ceo di Facebook al Congresso Usa e durante la quale a Mark Zuckerberg è stato chiesto se il social network sia un monopolio.

"La mia convinzione è che la competizione serva, da essa deriva l'innovazione", ha dichiarato Lagarde.