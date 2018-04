Lagarde: Grecia, situazione migliorata; Fmi continua a sostenerla

New York, 19 apr. - "La posizione economica greca è migliorata. Parte dei buoni risultati, spesso migliori delle attese, sono il risultato di misure difficili adottate da Atene e non necessariamente su consiglio del Fondo, che non ha chiesto per esempio ulteriori misure di austerità". Lo ha detto Christine Lagarde, il direttore generale del Fondo monetario internazionale, parlando durante la conferenza stampa con cui entrano nel vivo gli Spring Meetings, a Washington.

Lagarde ha aggiunto che il Fondo monetario internazionale "resta impegnato a sostenere la Grecia", il cui popolo "ha attraversato otto anni difficili", segnati da "politiche economiche" severe.

In vista di agosto, quando il programma di aiuti europeo giungerà al suo termine, Lagarde ha detto che "faremo il possibile nel rispetto dei nostri principi" per sostenere la Grecia. Il Fondo non ha partecipato finanziariamente al programma di aiuti dell'Unione europea; ai partner dell'Ue, ha sempre chiesto una ristrutturazione del debito greco e ad Atene l'adozione di riforme.