Polonia, Duda rende omaggio agli eroei del ghetto del 1943 -2

Varsavia, 19 apr. - La cerimonia per il 75esimo anniversario della rivolta del ghetto si è tenuta sullo sfondo di tensioni tra Polonia e Israele riguardo a una legge percepita da Gerusalemme come una negazione della partecipazione di alcuni polacchi ai crimini commessi verso gli ebrei durante l'occupazione nazista.

Rimarcando il "legame speciale che nessuno può distruggere" tra cattolici e ebrei polacchi che hanno combattuto i nazisti tedeschi, Lauder ha ricordato che "in tutta Europa e qui in Polonia ci sono state persone di origine non ebraica che hanno rischiato la vita per salvare famiglie ebree, e ci sono stati anche, in tutta Europa e qui in Polonia, coloro che hanno tradito le famiglie ebree e che si sono impossessati dei loro beni".

Da parte sua, l'ambasciatrice israeliana ha solo sottolineato che l'anniversario della rivolta coincide con quello della creazione, cinque anni dopo, dello Stato ebraico, e che i due eventi sono intimamente legati dal coraggio dei protagonisti.