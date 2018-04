Gdpr, Garante privacy: no a rinvio applicazione sanzioni

Roma, 19 apr. - "Con riferimento a notizie circolanti in Internet è necessario precisare che non è vero che il Garante per la protezione dei dati si sia pronunciato sul differimento dello svolgimento delle funzioni ispettive e sanzionatorie né il provvedimento richiamato nei siti attiene a tale materia". È quanto si legge sul sito del Garante privacy.

"Nessun provvedimento del Garante, peraltro", prosegue la nota, "potrebbe incidere sulla data di entrata in vigore del Regolamento europeo fissata al 25 maggio 2018".

(Fonte: Cyber Affairs)