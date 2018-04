Libia, Mosca: condizioni critiche di Haftar non confermate

Mosca, 19 apr. - Sulle condizioni critiche in cui verserebbe Khalifa Haftar secondo Mosca le indiscrezioni di stampa sono esagerate. "I nostri contatti da strutture libiche ufficiali, nella parte orientale della Libia, tra cui i comandanti della Forze armate libiche, hanno detto che le voci erano molto esagerate". Così Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, sottolineando che Mosca continua a seguire la faccenda da vicino.

Il tutto a pochi giorni da che si è parlato del ricovero del generale Haftar, l`autoproclamato uomo forte della Cirenaica, probabilmente in un ospedale di Parigi. Più tardi è stato riferito che il comandante era presumibilmente morto in ospedale. Secondo Zakharova la situazione in Libia resta comunque "molto complessa".