Salvini: M5s superi veti e politica no, governo di chi ha vinto

Roma, 19 apr. - "Visto che viviamo nell'Italia reale che sta perdendo la pazienza per consultazioni, contro-consultazioni, veti e contro-veti, nutriamo la fondata speranza che si riesca finalmente a superare la politica del no che molti hanno portato avanti fino a oggi. Abbiamo riportato alla presidente Casellati la nostra fiducia che superi i veti un governo che rappresenti il voto degli italiani, finalmente, e un accordo tra i primi e i secondi, tra il centrodestra e il secondo partito. Confidiamo che chi verrà dopo di noi nelle consultazioni accetti di sedersi al tavolo parlando di programmi e non di posti". Lo ha detto Matteo Salvini, dopo le consultazioni con Maria Elisabetta Casellati a palazzo Giustiniani.