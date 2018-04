Mosca: video "finta vittima" di attacco chimico, non è prima volta

Mosca, 19 apr. - "Una chiara falsificazione per convincere gli spettatori". Così Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, ha definito i video presentati per dimostrare un attacco chimico su Douma, sobborgo di Damasco, all'origine dell'attacco degli alleati il 14 aprile. Zakharova ha spiegato che i giornalisti della tv russa hanno ritrovato Hassan, uno dei bambini che erano stati mostrati tra le vittime dell'attacco chimico attribuito ad Assad. Omar Diab, padre di Hassan, sostiene che per partecipare al reportage, "i militanti hanno offerto dei biscotti e del riso" al bambino, che quel giorno si era sentito dire dalla madre che non c'era da mangiare, gli hanno spruzzato dell'acqua in testa con delle canne e lo hanno fatto entrare in ospedale. Ha poi sottolineato che il figlio si sentiva bene e "non c'erano armi chimiche".

Secondo Zakharova non è il primo caso di "falsificazione". "Già la signora Christiane Amanpour ha portato la foto del bambino siriano Omran ad una intervista con Sergey Lavrov", ha dichiarato Zakharova, ricordando che nel corso di quella intervista la responsabilità delle condizioni del bambino ferito Omran erano state attribuite ai russi, e non ai miliziani, come poi era stato invece appurato. La portavoce ha detto che più volte è stato chiesto a Cnn di scusarsi per le accuse infondate, ma Amanpour si è limitata a invitare Zakharova al suo show. "Io non vado in nessuno show, signora Amanpour, finchè voi non ci chiederete scusa" ha detto Zakharova.

L'immagine di Omran seduto in un'ambulanza insanguinata dopo essere stato trascinato via dalle macerie della sua casa ha causato indignazione internazionale ed è stata ampiamente descritta nei giornali e nei social media. Il padre di Omran aveva dichiarato successivamente che le immagini del figlio erano state usate dai ribelli come propaganda.