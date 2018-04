Italgas, ok assemblea bilancio 2017 e aumento capitale 4,960 mln

Roma, 19 apr. - Via libera dall'assemblea degli azionisti di Italgas alla proposta conseguente al piano di co-investimento 2018-2020, di aumento gratuito del capitale sociale per un importo massimo di 4.960.000 euro, mediante l`emissione di massime 4.000.000 nuove azioni ordinarie da assegnare per un corrispondente importo massimo tratto da riserva da utili a nuovo, esclusivamente ai beneficiari del piano approvato, ossia a dipendenti di Italgas e-o di società del gruppo.

L'assemblea ha inoltre dato il via libera bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 che chiude con un utile d`esercizio di 292.766.000,00 euro. All`assemblea hanno partecipato 690 azionisti in rappresentanza di 604.573.638 azioni ordinarie, pari al 74,7% del capitale sociale. E' stato inoltre deliberato di distribuire 0,208 euro a titolo di dividendo per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, e di destinare a nuovo l`importo che residua. Il dividendo sarà messo in pagamento a decorrere dal 23 maggio 2018, con data di stacco della cedola fissata al 21 maggio 2018 e «record date» al 22 maggio 2018.