Brunetta: economia italiana rischia una battuta d'arresto -4

Roma, 19 apr. - "Proprio alla luce di queste considerazioni, è auspicabile che si formi un nuovo governo in tempi brevi, un Esecutivo che possa prendere in mano il Documento di Economia e Finanze che tra pochissimi giorni dovrà essere obbligatoriamente inviato alla Commissione Europea per le osservazioni di maggio. Un DEF che attualmente è redatto soltanto nel suo quadro a legislazione vigente e che ancora si trova nel cassetto del ministro pro-tempore Pier Carlo Padoan. Andando avanti di questo passo, è difficile sperare che le Camere possano analizzarlo in tempo utile per bloccare un nuovo salasso fiscale su famiglie e imprese", conclude il deputato di Fi.