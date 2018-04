Brunetta: economia italiana rischia una battuta d'arresto -3

Roma, 19 apr. - "Non è la prima volta che il Fondo parte all'attacco, suggerendo al Governo italiano di aumentare l'IVA sui consumi e di imporre una patrimoniale sulla ricchezza degli italiani. La proposta - dice ancora Brunetta - è stata avvalorata anche dall'OCSE e dalla Commissione Europea. Per quanto riguarda l'aumento dell'IVA, ricordiamo che questo è già previsto dalle clausole di salvaguardia presenti a legislazione vigente. Il rischio è quello che, in assenza di un Governo legittimato politicamente, capace di trovare coperture alternative, queste clausole di salvaguardia diventino definitive e l'aumento delle aliquote scatti dal 1° gennaio 2019. L'aumento della pressione proveniente dalle maggiori istituzioni economiche internazionali produrrebbe alla fine un ulteriore aumento della tassazione, un evento che avrebbe conseguenze pesantissime su consumi e produzione".

