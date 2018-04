Brunetta: economia italiana rischia una battuta d'arresto -2

Roma, 19 apr. - "In questo contesto macroeconomico in rapido deterioramento, è giunta ieri - prosegue Brunetta - la richiesta dal Fondo Monetario Internazionale di aumentare la tassazione su consumi, ricchezza e patrimonio. Nel suo rapporto Fiscal Monitor, l'istituto di Washington ha ricordato all'Italia la necessità di mettere in ordine le proprie finanze pubbliche e di intraprendere una politica economica "neutrale", senza creare nuovo deficit, per mettere il sentiero del debito su un percorso discendente. Per il Fmi, inoltre, all'Italia serve "il taglio della spesa primaria corrente il sostegno alle fasce più deboli, l'aumento degli investimenti e la riduzione del carico fiscale sui fattori produttivi, spostando la tassazione verso la ricchezza, la proprietà e i consumi, ampliando la base imponibile".

(Segue)