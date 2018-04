Gb, lotta alla plastica: banditi cotton-fioc, cannucce e palette

Londra, 19 apr. - La Gran Bretagna ha annunciato il divieto della vendita di cannucce di plastica, palettine da caffè e cotton fioc entro la fine dell'anno, nel quadro di un piano di lotta contro questi derivati del petrolio che contribuiscono enormemente all'inquinamento dei mari. "Vieteremo questi oggetti di plastica", ha dichiarato alla Bbc Michael Glove, intervistato dalla Bbc, giudicando la questione "una urgenza globale", di grande pericolosità soprattutto per la fauna marina. Le uniche eccezioni che saranno previste riguardano l'uso delle cannucce in campo medico. Nel solo Regno unito ogni anno vengono gettate ai rifiuti 8,5 miliardi di cannucce.

La premier Theresa May aveva annunciato a gennaio una lotta tutto campo contro i rifiuti in plastica, che si è già concretizzata nell'obbligo di far pagare a breve i sacchetti di plastica in tutti i negozi, mentre la normativa lo prevedeva solo nei centri commerciali. Prossimamente si passerà anche a un sistema di consegna del reso anche per tutte le bottiglie di plastica.

Londra auspica che questa stessa politica venga adottata in tutti i paesi del Commonwealth, il cui vertice è ospitato questa settimana a Londra. (con fonte afp)