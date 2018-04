Lagarde: alla larga dal protezionismo, ridurre deficit e debito

New York, 19 apr. - L'economia globale rischia di essere frenata da un eccesso di debito, da tensioni commerciali e dalle debolezze finanziarie. Ne è consapevole Christine Lagarde, direttore generale del Fondo monetario internazionale, secondo cui "più nuvole si stanno accumulando rispetto a ottobre". Lagarde ha aperto formalmente i lavori primaverili dell'istituto, a Washington, negli Stati Uniti.

Lagarde ha avvertito di "stare alla larga dal protezionismo". L'impatto dato dalle tensioni commerciali "in termini di Pil non sarebbe molto, ma la cosa peggiore deriverebbe da un'erosione della fiducia, che spingerebbe le aziende a posticipare gli investimenti".

Lagarde ha poi detto che "ci sono rischi al ribasso, non si stanno verificando ora ma i legislatori devono stare attenti". Serve "un'accelerazione sulle riforme strutturali, per migliorare la crescita e prevenire un ritorno a una crescita mediocre" ha detto Lagarde. Serve anche "creare più spazio per agire quando la prossima crisi si verificherà, riducendo deficit e debito".