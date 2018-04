Generali, Donnet: in nuovo piano non previste acquisizioni

Trieste, 19 apr. - Il nuovo piano industriale triennale che Generali presenterà a Milano il 21 novembre prossimo non prevede una crescita per linee esterne. Lo ha dichiarato oggi l'amministratore delegato del Leone, Philippe Donnet, al termine dell'assemblea di bilancio a Trieste. "Il piano per definizione non può essere basato su acquisizioni. Su questo la nostra politica non cambia. Noi avremo un piano finanziario e industriale. Ovviamente come sempre staremo attenti alle opportunità, se ci sono o se ci saranno", ha affermato.

Nessuna novità, invece, sui tempi per decidere come valorizzare la controllata tedesca Generali Lebel. "La messa in run-off di Generali Lebel fa parte del piano attuale che finisce alla fine di quest'anno. Poi partiremo sull'altro piano", ha detto Donnet.