Generali,Donnet: non mi risulta qualcuno abbia mire su compagnia

Trieste, 19 apr. - All'amministratore delegato di Generali, Philippe Donnet, non risultano segnali di possibili scalate alla compagnia. Lo ha detto al termine dell'assemblea degli azionisti a Trieste, durata oltre cinque ore, che ha approvato oggi il bilancio dell'esercizio 2017. "Non mi risulta, non chiedete a me".

Commentando le dichiarazioni rilasciate dal patron di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, azionista del Leone con il 3,15%, Donnet ha affermato: "Quello che ho letto delle dichiarazioni del nostro azionista Del Vecchio è che è molto soddisfatto e non è mai stato così soddisfatto. E mi sembra un ottimo segnale".