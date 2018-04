Sogin, Desiata: in 2017 forte ripresa decommissioning a 63,2 mln

Roma, 19 apr. - Il 2017 è stato per Sogin un anno di forte ripresa per Sogin, la società di Stato incaricata del decommissioning degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi. Sogin ha realizzato nel 2017 un volume di attività di decommissioning pari a 63,2 milioni di euro (53,8 nel 2016), superiore del 13% rispetto alla media degli ultimi sette anni (2010 - 2016). Il secondo migliore risultato in termini economici da quando la Società è stata costituita.

A fare il punto, anche sulle prospettive per il 2018 è stato l'Amministratore Delegato di Sogin, Luca Desiata che, in una conferenza stampa svoltasi a Roma, interpellato sul tema del deposito dei rifiuti nucleari ha detto di aspettarsi dal nuovo governo "un dibattito sereno dal punto di vista tecnico che evidenzi i benefici e i rischi veramente limitati. Ci aspettiamo un dibattito aperto, trasparente e sereno".

Tornando ai risultati, per la prima volta l`organico aziendale del Gruppo Sogin è diminuito significativamente: meno 94 unità rispetto al picco massimo di marzo 2016. Al 31 dicembre 2017 l`organico del Gruppo era pari a 1.210 unità. Il costo del personale è sceso dai 92,1 milioni di euro del 2016 agli 86,2 milioni del 2017 (-6,4%).

I costi a vita intera collegati alla gestione del ciclo del combustibile nucleare hanno registrato, per la prima volta nella storia aziendale, un contenimento di 26 milioni di euro grazie alla rinegoziazione dell`accordo con la Nuclear Decommissioning Agency (NDA - UK).

Nel 2017 il Gruppo Sogin ha triplicato, rispetto al 2016, il valore delle attività verso terzi, sia in Italia che all`estero, passando da 6,3 a 20,8 milioni di euro. Il miglior risultato di sempre.