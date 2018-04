A un mese dal Royal weeding, l'etichetta e i dettagli delle nozze -3

Londra, 19 apr. -

Quando si incontrano i componenti della famiglia reale gli uomini chinano il capo e le donne si inchinano. Una formalità che molti leader mondiali hanno fatto fatica ad accettare. "Non è necessario inginocchiarsi a terra", ma "si tratta di un cenno della testa, le mani lungo i fianchi, un piede dietro l'altro. Piegare le ginocchia e tenere la schiena dritta", spiega Hanson.

Meghan dovrà apprendere presto il protocollo con l'aiuto dei familiari più vicini e dei membri della corte. Se Meghan si trova insieme ad Harry, si adegua allo status del principe e i reali di grado inferiore ad Harry devono inchinarsi davanti a lei, ma "se Meghan sta attraversando un corridoio da sola e si dovesse imbattere nella principessa Beatrice, che è di sangue reale, allora sarebbe Meghan a doversi inchinare davanti a Beatrice".

Rivolgendosi alla Regina Elisabetta II, la futura sposa dovrà prima chiamarla "Sua Maestà" e poi "ma'am" (cioè signora).

Essendo stata già sposata i pettegolezzi sull'abito si sprecano: secondo l'etichetta, se dovesse essere un vero abito da sposa, non potrà essere troppo pomposo. Per quanto riguarda la tiara, dovrà essere "regalata" dalla collezione reale.

Harry invece dovrebbe indossare un "abito da giorno", cioè un frac con un gilè chiaro e una cravatta, ma potrebbe anche optare per l'uniforme militare, come fatto dal fratello.

Per quanto riguarda il dress code per gli invitati si legge negli inviti che sono accettati "uniforme, completo da giorno, abito maschile da giorno, abito da giorno con cappello". Secondo l'esperto di etichetta è "interessante" che sono stati avvisati della necessità di un cappello, come a sottolineare i passi falsi di stile di personaggi di alto livello al matrimonio di Kate e William nel 2011. Per esempio quello della moglie dell'ex premier britannico David Cameron, Samantha Cameron, che non indossò il cappello.(Segue)