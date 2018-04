A un mese dal Royal weeding, l'etichetta e i dettagli delle nozze -2

Londra, 19 apr. -

Il presidente Usa Donald Trump e la premier britannica Theresa May non sono stati invitati e da Kensington Palace hanno fatto sapere che "una lista ufficiale dei leader politici" non è stata ritenuta necessaria dai due futuri sposi.

Il palazzo ha annunciato che la torta sarà al limone e fiore di sambuco e sarà creata dal maestro pasticcere Claire Ptak, americana con base a Londra, sarà coperta di crema di burro e decorata con fiori freschi. La designer floreale Philippa Craddock addobberà la Cappella. Il fotografo ufficiale sarà Alexi Lubomirski, che ha fatto la foto del fidanzamento. La coppia ha chiesto donazioni alle ong di beneficenza invece che regali.

La coppia vivrà nel Nottingham Cottage, piccola residenza all'interno di Kensington Palace. E oltre al trasferimento, ad essere stata battezzata e ad altri riti a cui Meghan si è già sottoposta accettando di diventare la moglie di un principe, il quinto in linea per il trono (diventerà il sesto dopo la nascita dell'ultimo figlio di William e Kate), ecco le altre cose che dovrà imparare, secondo l'esperto di etichetta reale William Hanson.(Segue)