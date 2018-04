Iran, alto funzionario arrestato dopo video di festa di ballo mista

Roma, 19 apr. - Le autorità iraniane hanno arrestato oggi un alto funzionario del governo dopo che un video pubblicato online mostrava giovani ragazzi e ragazze che ballavano in pubblico nella città sacra di Mashhad, nel nord-est del Paese. Lo ha annunciato la magistratura.

"Il capo del ministero della Cultura e della Guida islamica a Mashhad è stato arrestato per aver minato la decenza pubblica e aver mancato di rispetto alle leggi", ha detto l'agenzia di stampa Mizan Online citando un sostituto procuratore. Il funzionario ha tuttavia negato di avere dato l'autorizzazione.

La legge islamica in Iran proibisce la danza pubblica. Il video condiviso sui social network ha mostrato giovani ragazzi e ragazze che ballavano in un centro commerciale, dove un cantante si è esibito davanti a una grande folla in un evento detenuto martedì scorso.(Segue)