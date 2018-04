De Magistris: Parlamento dia parere chiaro su situazione Enav

Napoli, 19 apr. - "Il Parlamento deve dare un parere chiaro sulla ristrutturazione dei servizi erogati da Enav spa detenuta dal ministero dell'Economia e delle Finanze". Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in una lettera inviata al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio nella quale esprime la sua "contrarietà al trasferimento da Capodichino del Centro di ricerca di Enav, reparto riconosciuto da tutti come leader nel settore" aggiungendo che "non si difende così il lavoro, non si difende così il Mezzogiorno".

De Magistris ha poi assicurato "battaglia in ogni sede istituzionale affinché i professionisti napoletani che ogni giorno collaborano alla crescita della città possano continuare a lavorare a Napoli, da Napoli e per Napoli".

"Per un'azienda di proprietà pubblica da considerare strategica, economicamente sana e in stato ottimale, è difficile capire come - ha evidenziato il sindaco - la ristrutturazione aziendale debba essere fatta a scapito dei lavoratori tutti e soprattutto per quelli del Meridione del Paese. Lavoratori che non vedono all'orizzonte un adeguamento salariale che il nuovo contratto nazionale dovrebbe quantificare per il 6% mentre la stessa percentuale è stata aumentata nei dividenti degli azionisti". "Ma soprattutto - ha sottolineato de Magistris - lavoratori che hanno contribuito alla crescita dell'azienda partecipando, come nel caso di Napoli, allo sviluppo del sistema cittadino. Capodichino, con l'incremento annuo consolidato del 9.5% di passeggeri e del 5% del traffico commerciale, ha trainato la crescita nazionale dell'azienda, e non si capisce perché debba pagare l'emorragia di professionisti qualificati verso altre città".