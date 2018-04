Fmi, Lagarde: smantellare le barriere commerciali

Washington, 19 apr. - Mentre le dispute commerciali tra Usa e Cina non sembrano risolversi, Christine Lagarde, il direttore generale del Fondo monetario internazionale, invita nuovamente a evitare approcci unilaterali e a usare il sistema esistente per risolvere le dispute. Lei è convinta che si debba "incoraggiare o uno smantellamento delle barriere commerciali e non commerciali, anche nei servizi".

Nella sua Global Policy Agenda, la ricetta pubblicata nell'ambito dei lavori primaverili dell'istituto di Washington, Lagarde ha scritto che "i Paesi dovrebbero lavorare per promuovere un sistema commerciale multilaterale, aperto e fondato sulle regole e che funzioni per tutti".

Nel documento, Lagarde ha lanciato un avvertimento: "I conflitti commerciali in aumento e la volatilità dei mercati mettono in evidenza i rischi al ribasso al di là dei prossimi trimestri". Come a dire che la crescita globale, vista questo e il prossimo anno in rialzo del 3,9%, potrebbe frenare proprio per colpa delle tensioni commerciali. Di guerra, Lagarde non ha parlato ma secondo lei i Paesi devono "collaborare per risolvere i rischi derivanti da un eccesso degli squilibri globali e per affrontare le sfide condivise".