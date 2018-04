Fmi, Lagarde: "finestra ancora aperta", fare riforme -2

New York, 19 apr. - Nella sua Global Policy Agenda, la ricetta pubblicata come ogni aprile nell'ambito degli Spring Meetings del Fondo, Lagarde ha spiegato che "le riforme strutturali dovrebbero aumentare le prospettive di crescita di medio termine, combattere un rallentamento della convergenza dei redditi, sostenere la diversificazione e garantire che i benefici della tecnologia e dell'integrazione globale siano ampiamente condivisi".

Il d.g. del Fondo ha messo in guardia così come martedì aveva fatto attraverso il rapporto chiamato Global Financial Stability Report: "La strada andando avanti potrebbe essere accidentata". Per questo "i Paesi con uno spazio fiscale limitato - anche per via di un debito alto - potrebbero essere quelli ad essere colpiti di più se le condizioni di mercato cambiano".