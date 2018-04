Pompeo, la conferma a segretario di Stato Usa a rischio ... -2

New York, 19 apr. - Tra i democratici che potrebbero andare a sostegno dei repubblicani ci sono i moderati che puntano alla rielezione in Stati vinti con grande margine da Trump alle ultime presidenziali: Joe Donnelly dell'Indiana, Joe Manchin del West Virginia, Heidi Heitkamp del North Dakota e Claire McCaskill del Missouri.

Maggiore incertezza al voto in Aula sarà data dalle rivelazioni sul viaggio segreto di Pompeo in Corea del Nord per discutere della denuclearizzazione: i repubblicani hanno reagito positivamente alla notizia, mentre i democratici hanno criticato l'attuale capo della Cia per non aver parlato del suo viaggio negli incontri privati con i senatori. Il viaggio in Corea del Nord, secondo le fonti di Foreign Policy, potrebbe dare ai 15 democratici che hanno votato per la sua nomina a direttore della Cia l'occasione per opporsi alla nomina a segretario di Stato.