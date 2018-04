Pompeo, la conferma a segretario di Stato Usa a rischio in Senato

New York, 19 apr. - La conferma del direttore della Cia, Mike Pompeo, come nuovo segretario di Stato non è scontata, al Senato statunitense. Nessun democratico ha finora dichiarato di sostenerlo e, con il repubblicano Rand Paul contrario e il collega John McCain tornato in Arizona per portare avanti la sua difficile battaglia contro il cancro, al Grand Old Party servirebbe il voto di un democratico, nel caso gli altri 49 repubblicani in Senato si schierassero con l'uomo scelto dal presidente Donald Trump per prendere il posto di Rex Tillerson.

Al momento, in dubbio sembra il voto a favore di Pompeo del repubblicano Jeff Flake, membro della commissione Esteri del Senato, che dovrebbe votare sulla sua nomina la prossima settimana; considerando che anche Paul è membro della stessa commissione, è probabile che la nomina di Pompeo sarà bocciata: sarebbe la prima volta per un segretario di Stato, anche se la bocciatura non pregiudicherebbe il suo percorso verso la conferma. (segue)