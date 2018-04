Roma, 19 apr. - "Il ritorno di Enrico Costa in Forza Italia è una buona notizia da cui deriverà un rafforzamento della nostra proposta liberale. Forza Italia si conferma un movimento vitale e attrattivo, centrale nella coalizione e fondamentale per un governo capace di risolvere i problemi del Paese". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli