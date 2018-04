Generali, Del Vecchio: operazioni tipo Intesa farebbero piacere

Milano, 19 apr. - Operazioni su Generali come quelle che aveva ipotizzato Intesa Sanpaolo sarebbero benvenute perchè farebbero salire il valore del titolo, anche se venissero dall'estero. Ne è convinto il patron di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, azionista di Generali con il 3,15%.

A margine dell'assemblea degli azionisti del gruppo di occhialeria, commentando la salita recente nel capitale dei Benetton e di Caltagirone, Del Vecchio ha risposto: "se la gente compra sicuramente fa salire il titolo, siamo contenti perchè sicuramente fa salire il titolo che è molto basso, più gente si interessa in questo momento più ci fa piacere". Come le operazioni esterne tipo quella ipotizzata da Intesa? "Magari Intesa, operazioni così fanno piacere agli investitori perchè fanno salire il titolo, magari lo facessero". Anche se venissero dall`estero? "Anche dall'estero", ha risposto. Ma a chi gli chiedeva se all'orizzonte vedesse operazioni simili in arrivo, Del Vecchio, sorridendo, si è limitato a rispondere: "se le vedessi non potrei dirglielo".