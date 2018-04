Italia-Russia, "Stagioni russe" anche al Fuorisalone di Milano

Mosca, 19 apr. - Al Fuorisalone di Milano si è tenuto The Show of Russian Designers. L'evento è stato incluso nel programma ufficiale del Festival "Le Stagioni Russe" in Italia. Lo show si svolge in collaborazione con ARAN Cucine e ACMG.

Per gli ospiti e i partecipanti dello show è stata organizzata una conversazione dedicata al design russo. Il moderatore della conversazione era Antonio Alizzi, primo vice presidente della ACMG davanti a un pubblico di designer e architetti. Tra gli altri Renzo Rastelli, Makio Hasuiki, Stefano Boeri, Laura Peretti.

Lo scopo dell'evento era far vedere la crescente importanza del design e dell'architettura russa a livello mondiale e la capacità di esercitare un'influenza sulle tendenze attuali.