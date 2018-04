Roma, 19 apr. - Il raid contro gli uomini del Califfo Abu Bakr al Baghdadi in territorio siriano è stato condotto su ordine del premier Abadi "a causa del pericolo che rappresentano per il territorio iracheno", si legge in una nota della presidenza del Consiglio irachena.

In precedenza, milizie sciite leali al governo iracheno hanno effettuato incursioni su postazioni dell'Isis in territorio siriano.