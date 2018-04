Ascani (Pd): non svendiamo quanto fatto per governo purchessia

Roma, 19 apr. - "A consultazioni della presidente del Senato ancora in corso, sembra perdurare la situazione di stallo, di appelli finti e di veti incrociati tra tutti quelli che dal 5 marzo avocano a sé l'onore del governo di questo paese. Penso che il Partito democratico debba comportarsi coerentemente a quanto fatto finora: da minoranza parlamentare responsabile. Ciò implica che non possiamo svendere i nostri valori e le riforme che abbiamo dato al paese in cinque anni di governo, per una soluzione purchessia. Il ritorno alle urne non è un esito da escludere a priori e soprattutto, qualora fosse, sarebbe semplicemente il prodotto dell'irresponsabilità di chi si è proclamato vincitore". Lo afferma in una nota Anna Ascani del Pd.