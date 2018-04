Roma, 19 apr. - "I magistrati di Trapani oggi hanno dato un altro duro colpo alla mafia e alla rete di Matteo Messina Denaro. Lo Stato ha la forza per vincere". Così Franco Mirabelli, senatore del Pd e già capogruppo in commissione Antimafia commenta su Twitter gli arresti di alcuni componenti del clan mafioso di Messina Denaro stamani in Sicilia.