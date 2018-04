Governo, Pedrazzini (Fi): con veti Di Maio dimentica urgenza Paese

Roma, 19 apr. - "Di Maio sembra interessato a tutto fuorché ad assicurare un Governo al Paese in una situazione economica ancora precaria e di fronte a uno scenario internazionale quanto mai incerto". Lo dichiara il deputato di Forza Italia Claudio Pedrazzini. "I veti dei 5 Stelle vanno contro l'evidenza: è il centrodestra che ha vinto le elezioni. Perciò, quando il M5S sostiene che Salvini non può dettare condizioni con il suo 17% a un partito del 32%, dimentica che la Lega non parla per sé ma per quel 37% di elettori che hanno scelto la nostra coalizione. Quanto, infine, all'ipotesi di un esecutivo 5 Stelle-PD, è probabile che in quel caso sarebbe Fico il nome più digeribile per i dem come premier. E allora sì che il capolavoro in negativo di Di Maio sarebbe compiuto", conclude.