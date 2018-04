Droga, Meloni: arresti Pordenone per migrazione incontrollata

Roma, 19 apr. - "Arrestati a Pordenone 22 clandestini ex richiedenti asilo che avevano messo in piedi un'imponente rete di spaccio e vendevano droga persino ai minorenni. Ecco gli effetti dell'immigrazione incontrollata voluta dalla sinistra al Governo: città in balia di criminali provenienti da mezzo mondo che mettono a rischio anche la vita dei nostri figli. Perché per Fratelli d'Italia chi spaccia ad un minorenne dovrebbe essere accusato di tentato omicidio. Il nostro ringraziamento va alla Procura locale e alla Questura di Pordenone che, su impulso dell'azione di monitoraggio del territorio voluta dall'amministrazione Ciriani, è stata supportata anche dalla Polizia locale". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.