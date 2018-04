Generali, Galateri: fuori da società del carbone in 6-12 mesi

Trieste, 19 apr. - Il gruppo Generali prevede di liquidare i propri investimenti azionari in società legate al settore del carbone in 6-12 mesi. Lo ha precisato il presidente del Leone, Gabriele Galateri, rispondendo in assemblea alle numerose sollecitazioni giunte dagli azionisti, compresi numerosi interventi di esponenti di Green Peace, circa la strategia relativa al cambiamento climatico.

"Dismetteremo gli investimenti azionari in società legate al settore carbonifero. Ci aspettiamo di liquidare le posizioni in 6-12 mesi", ha affermato Galateri.

In merito alla parte assicurativa, il presidente ha precisato che la compagnia manterrà una esposizione minima nei Paesi in cui il carbone è la risorsa fondamentale per il riscaldamento o l'elettricità. Galateri ha sottolineato inoltre che le attività minerarie sotterranee sono escluse dall'attività assicurativa e Generali non intende assicurare nemmeno clienti coinvolti in attività minerarie a cielo aperto.