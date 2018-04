Martina: assemblea Pd? Posticipata per capire quadro generale

Roma, 19 apr. - "Abbiamo ritenuto utile posticipare leggermente questa nostra assemblea per capire il quadro generale. Entriamo proprio in queste ore in una situazione dove c'è un mandato esplorativo e quindi ci sembrava utile fare questo passaggio, sempre tenendo in testa anzitutto il Paese. Per noi, prima di tutto è importante capire che sbocco avrà questa situazione e se effettivamente questa forze che hanno prevalso il quattro di marzo renderanno manifestamente evidente la loro incapacità". Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, nel corso di un'intervista per la trasmissione "Tutti candidati", rispondendo a una domanda sul rinvio dell'assemblea nazionale del Partito democratico.